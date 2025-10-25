Haberler

Fenerbahçe'nin Taşınmazları ile İlgili Gündem Maddeleri Kabul Edildi

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul toplantısında, kulübün mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili çeşitli gündem maddeleri kongre üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu'na önemli yetkiler verildi.

Fenerbahçe'de, kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazlarla ilgili gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda oylamaya sunulan ve kongre üyeleri tarafından oy çokluğu ile reddedilen Fenerbahçe'nin taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerinde faaliyetleri konusunda yönetime yetki veren gündem maddeleri yeniden görüşüldü.

Gündem maddelerine ilişkin kongre üyelerinin görüşleri sonrası, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından söz konusu maddeler oylamaya sunuldu.

4. maddede yer alan, 'Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

5. maddede belirtilen, 'Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', maddesi kongre üyelerinin oyuna sunuldu. Bu madde oy çokluğuyla kabul edildi.

6. maddede yer alan, 'Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', maddesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

7. maddede yazılı olan, 'Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi' kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

8. maddenin müzakerelerine geçilirken, bu maddede yer alan, 'Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Son madde de oy çokluğuyla kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
