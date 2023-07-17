Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, PAOK'a transfer oldu

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer oldu. Samatta, Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra kiralık olarak Antwerp ve Genk takımlarında forma giymişti.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, Yunanistan temsilcisi PAOK'a transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanmasını sürdüren futbol takımının oyuncularından Mbwana Samatta'nın PAOK Kulübüne transfer olduğu bildirildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, geçtiğimiz sezonu ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.