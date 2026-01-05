Haberler

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, 19 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran"

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
