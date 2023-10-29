Fenerbahçe'nin stoperi Rodrigo Becao sakatlandı

- Rodrigo Becao, stattan sekerek ayrıldı

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Rodrigo Becao, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası stattan sekerek ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11'de başlayan Rodrigo Becao, ilk yarıda sakatlık yaşarken 46. dakikada yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı. Soyunma odasında ilk tedavisi yapılan Brezilyalı futbolcu, stadyumdan ayrılırken ayağı bandajlı ve sekerek yürüdüğü görüldü.