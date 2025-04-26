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Fenerbahçe'nin Stadyum Projesiyle Kapasite 64 Bin 160'e Çıkacak

Fenerbahçe'nin Stadyum Projesiyle Kapasite 64 Bin 160'e Çıkacak
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda duyurulan stadyum yenileme projesi ile birlikte Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin 160'a çıkarılacağı açıklandı. Proje 2026 Nisan'ında başlayacak ve 1-1.5 yıl sürecek.

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda stadyum yenileme projesi duyurulurken, kapasitenin 64 bin 160'a çıkarılacağı açıklandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadyum projesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğunu belirterek, yapılan sunumda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin 160'a çıkarılacağı belirtildi. Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek. Proje hakkında konuşan Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı:

"2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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