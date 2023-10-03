Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçında Alman hakem düdük çalacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla 5 Ekim Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre TSİ 22.00'de Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak.

Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.