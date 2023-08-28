Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu. Tadic'in eşi Dragana Vukanac'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul'a çabuk alıştı. Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi Ajax'tan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Sırp futbolcu, hafta sonu İstanbul Boğazı'na giderek oltayla balık tuttu.
Tadic'in eşi Dragana Vukanac'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor