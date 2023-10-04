Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sol dizinden ameliyat edildiğini duyurdu. Oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sol dizinden ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Spor