Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sol dizinden ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.