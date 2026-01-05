Haberler

Fenerbahçe'nin, Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Kadroda yeni transfer Anthony Musaba yer alırken, bazı önemli isimler ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile yarın oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, müsabakanın oynanacağı Adana'ya hareket etti. Sarı-lacivertlilerde kafilede yer alan futbolcular da belli oldu. Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam eden Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 19 kişilik Samsunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
