Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao'su Ameliyat Oldu
Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan defans oyuncusu Rodrigo Becao'nun yurt dışında ameliyat olduğunu duyurdu. Başarılı bir operasyon geçiren Becao'ya geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao, ameliyat oldu.
Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Rodrigo Becao'nun operasyon geçirdiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden 'Geçmiş olsun' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becao, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL