Trabzon haberi: Avrupa liginde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu Spor Haberleri Gelen Trabzon haberlerine göre UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda ülkemizi Fenerbahçe ve Trabzonspor temsil edecek. Fenerbahçe 3. torbaban, Trabzonspor 4. torbadan kuraya girdi. Fenerbahçe B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımları ile rakip oldu. Trabzonspor ise H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros takımları ile eşleşti. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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