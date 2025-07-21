Fenerbahçe'nin Rakibi Feyenoord Oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile eşleşti. İlk maç 5-6 Ağustos'ta Hollanda'da, rövanş ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord oldu.
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile eşleşti.
İlk müsabaka 5-6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor