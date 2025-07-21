Fenerbahçe'nin Rakibi Feyenoord Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile eşleşti. İlk maç 5-6 Ağustos'ta Hollanda'da, rövanş ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord oldu.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile eşleşti.

İlk müsabaka 5-6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerinin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.