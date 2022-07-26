Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Flamengo ve kendisiyle prensipte anlaştığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Flamengo ve kendisiyle prensipte anlaştığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü görevlileri karşıladı. Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Gustavo Henrique ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Spor AA / Ercan Çakar İstanbul Havalimanı Fenerbahçe Flamengo İstanbul Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.