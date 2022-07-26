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Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Flamengo ve kendisiyle prensipte anlaştığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Flamengo ve kendisiyle prensipte anlaştığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.

Savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü görevlileri karşıladı.

Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Gustavo Henrique ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

AA / Ercan Çakar - Spor

İstanbul Havalimanı Fenerbahçe Flamengo İstanbul Spor Haberler

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