Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Flamengo ve kendisiyle prensipte anlaştığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.
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Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Flamengo ve kendisiyle prensipte anlaştığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.
Savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü görevlileri karşıladı.
Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Gustavo Henrique ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
AA / Ercan Çakar - Spor