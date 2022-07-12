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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi

AA - Fahrettin Gök - Spor
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Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi.

Joshua King, Norveç'in başkenti Oslo'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, bonservisi elinde olan futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

AA / Fahrettin Gök - Spor

İstanbul Havalimanı Fenerbahçe İstanbul Norveç Spor Haberler

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