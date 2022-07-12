Joshua King, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Joshua King, İstanbul'a geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip olarak anlaşmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan Norveçli futbolcu daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı. Joshua King, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atacak. King son olarak İngiliz ekibi Watford'da forma giymişti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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