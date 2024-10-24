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Fenerbahçe'nin Osayi Samuel'i Sakatlandı

Fenerbahçe'nin Osayi Samuel'i Sakatlandı
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel, Manchester United ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlık yaşadı. Maçın 54. dakikasında yaralanan oyuncu, 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi Samuel, Manchester United maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Bu organizasyonun ilk maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezasını tamamlayarak bugün 11'de sahaya çıkan Bright Osayi Samuel, müsabakanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Maçın 54. dakikasında kendini yere bırakan Nijeryalı oyuncu, 2 dakika sonra rakip ceza sahasına girdiği pozisyonda ikili mücadelede yerde kalarak penaltı bekledi. Oyun daha sonra devam ederken, 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester United Fenerbahçe 3-sayfa Futbol Spor

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