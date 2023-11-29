Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı öncesi kar temizleme çalışmaları yapıldı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Nordsjaelland ile oynayacağı maç öncesi Danimarka'da kar temizleme çalışmaları yapıldı. Nordsjaelland kulübü yetkilileri, sahadaki karları temizledi. Maç yarın TSİ 23.00'te oynanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında yarın karşı karşıya geleceği Nordsjaelland'ın stadı Right to Dream Park'ta kar temizleme çalışmaları yapıldı.
Danimarka'nın Farum kasabasında oynanacak karşılaşma öncesinde başlayan kar yağışı sonrasında saha karla kaplanırken, Nordsjaelland kulübü yetkilileri, sentetik zemindeki karları temizledi.
Nordsjaelland ve Fenerbahçe, maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta bugün son antrenmanlarını gerçekleştirecek.
Nordsjaelland-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'te oynanacak.