Fenerbahçe'nin Mol Fehervar hazırlık maçı öne alındı Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakasının tarihi değişti. Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakasının tarihi değişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın aynı saat ve statta yarın oynanacağı ifade edildi. Merkür Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe, Avusturya kampında yaptığı ilk hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmişti. AA / Süha Gür - Spor Macaristan Fenerbahçe Spor Haberler

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