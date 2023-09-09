Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Kuzey Tunçelli, İsrail'de devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metreden sonra 1500 metre serbest stilde de 14: 59.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

İsrail'de devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metrede altın madalyanın sahibi olan Kuzey Tunçelli, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest stilde de Olimpiyat A barajını geçerken, 3 gün arayla Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Kuzey Tunçelli, bugün yapılan 1500 metre serbest stilde 14: 59.80'lik derecesiyle birinci oldu. - İSTANBUL