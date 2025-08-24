Fenerbahçe'nin Milli Oyuncusu Mert Müldür: "Takıma Katkı Sağlamak İstiyorum"

Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1 yenerek Süper Lig'de 3. haftayı galibiyetle kapattı. Milli oyuncu Mert Müldür, takımın hedefleri ve Benfica maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, "iyi durumda" olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mert, "Şu an büyük bir sorunum yok. Takım için herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu önemli süreçte zaten dinlenme gibi bir lüksüm de yok. Takımıma katkı sağlamak istiyorum, çok önemli bir periyottayız. O yüzden inşallah hep birlikte bu yola iyi bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mert, 3'lü ya da 4'lü formasyonların kendisi için fark etmediğini de dile getirerek "Bizim şu an ful odak noktamız Benfica maçı. Çok önemli bir maç bizim için. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Kolay olmayacak ama şunun garantisini verebilirim, tüm takım orada elinden gelenin en iyisini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mert, sözlerini kaptan Milan Skriniar'a ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Milan'ı konuşmaya gerek yok, çok büyük karakter, çok büyük oyuncu. Hepimize saha içinde yardımcı oluyor. Onunla oynamak herkes için kesinlikle büyük zevk ve tecrübe oluyor."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500
