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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Beşiktaş maçında sarı kart gördü

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile ligde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile ligde cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Samet Akaydin, 21. dakikada Cenk Tosun'u ceza sahası içerisinde düşürerek penaltı yaptırdı. Hakem Atilla Karaoğlan Samet'e sarı kart gösterdi. 29 yaşındaki defans, böylelikle ligde bu sezon 4. sarı kartını gördü. Samet, gelecek hafta iç sahada oynanacak Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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