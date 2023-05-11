Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Olcay Çakır Turgut, kariyerini Avrupa'da sürdürecek

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, kariyerine Avrupa'da devam edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucunun sarı-lacivertli ekiple birçok şampiyonluk yaşadığı belirtilerek, "Disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları yaşayan Olcay Çakır Turgut'a katkıları dolayısıyla teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu.