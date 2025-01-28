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Fenerbahçe'nin Midtjylland Maçını Luis Godinho Yönetecek

Fenerbahçe'nin Midtjylland Maçını Luis Godinho Yönetecek
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak. Maçta hakem Luis Godinho düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak.

Bu maçta VAR koltuğunda Helder Malheiro oturacakken, AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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