Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Maribor ile eşleşen Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Yeni transferler ve sözleşme yenileyen oyuncular da kadroda yer aldı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor ile eşleşen Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.

UEFA'ya bildirilen maç kadrosunda yeni transferler Rodrigo Becao ve Mert Müldür ile sözleşme yenileyen Miha Zajc da yer aldı. Zimbru maçı kadrosuna alınmayan yeni transferlerden Umut Nayir bu kez kadroda yer buldu.

Sarı-lacivertliler, 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Maribor ile 10 Ağustos Perşembe günü sahasında karşı karşıya gelecek.