Fenerbahçe'nin Maribor maçı favori olarak başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Maribor'da teknik direktör Damir Krznar, Fenerbahçe'nin favori olduğunu belirterek, maçın keyfini çıkarmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 51 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım, Türkiye'nin de bir futbol ülkesi olduğunu vurguladı.

Kendilerini güzel bir atmosferin beklediğini dile getiren Krznar, "Limitlerimizi zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Maribor için "Futbol oynayan ve savaşan bir takım." yorumuna teşekkür eden Damir Krznar, şunları kaydetti:

"Aynı iltifatları ben de İsmail hocaya yönlendirmek istiyorum. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ofansif olarak çok renkli bir takım. İyi bekleri var, orta sahada önemli oyuncuları var. Biz bu maçın keyfini çıkaracağız. Bu takımlara karşı ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz. Önceki turlarda bazı zorluklar çektik ama bu durum sizi daha iyi yapar. Yarın da zorluklar çekebiliriz. Ancak yarın tüm kalbimizle, tüm performansımızla her şeyimizi vermeliyiz."

Yarınki maçta stadın atmosferinin de güzel olacağını dile getiren Krznar, şunları söyledi:

"Kişisel olarak ve takım olarak bu durumdan memnunuz. Bizim beklentimiz bu. Atmosfer herkesi motive eder. Yarın da takım olarak iyi bir performans vereceğiz. Fenerbahçe'nin bizi yenmesi için hak etmesi gerekecek. Ayrıca bizim için dışarıda çok baskı yok, bu yüzden memnunuz. Karşı takıma baskı yapmamız, onları baskıya sokacaktır. Bu yüzden memnunuz."

Arnel Jakupovic: "Kariyerimdeki en büyük maç olacak"

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Basın toplantısına teknik direktör Damir Krznar ile gelen forvet oyuncusu Arnel Jakupovic de takım içindeki havanın çok iyi olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe için çok çalıştıklarını söyleyen Jakupovic, "Benim kişisel olarak kariyerimdeki en büyük maç olacak. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon forma giydiği 6 resmi maçta 6 gol ve 1 asistlik performansa ulaşan Jakupovic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu maça iyi hazırlandım. Fenerbahçe yarın favori ama her zamanki gibi en iyisini yapıp en iyi performansımı vermeye çalışacağımı söyleyebilirim. Rakibimizi hala analiz ediyoruz ve bununla ilgili ayrıntıları soyunma odamızda saklamak istiyoruz."