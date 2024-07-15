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Fenerbahçe'nin Lugano maçını İngiliz hakem yönetecek

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı rövanş maçını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile evinde oynayacağı rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Robert Jones yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı ilk maçın ardından 30 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Ülker Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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