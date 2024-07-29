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Fenerbahçe'nin Lugano maçı öncesi Bright Osayi-Samuel'den açıklamalar

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Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, yarın oynayacakları Lugano maçıyla ilgili, 'Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum' dedi. Osayi ayrıca Mourinho ile çalışmanın büyük bir onur olduğunu ve gol ve asist olarak kendini geliştirmek istediğini belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, yarın oynayacakları Lugano maçıyla ilgili, "Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 gollük avantaja sahip olarak maça çıkacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Osayi, "Yarınki maç çok önemli. Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle ilişkim iyidir. Güzel bir grubumuz var. Djiku ve Jayden 2 yakın arkadaşım. Bu yakınlığı sahaya yansıtıp bir fark oluşturmak istiyoruz. Benim için kanat bek ya da sağ bek değişmiyor. Nasıl oynarsak oynayalım işim hem defans hem atak yapmak, çok fark olacağını düşünmüyorum. Jesus zamanında 3'lü oynamıştım. Hocamız farklı, ondan yeni şeyler öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

"Gol ve asist olarak kendimi geliştirmek istiyorum"

Mourinho'nun bazen korkutucu, aynı zamanda hoş biri olduğunu aktaran Nijeryalı futbolcu, "Onunla çalışmak büyük onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyorum. Oyuncuya özgüvende aşılıyor. Bu sene onunla çalışırken çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Gol ve asist olarak kendimi geliştirmek istiyorum. Tadic ve İrfan gibi oyuncularla oynamayı seviyorum. Arkaya sarkma imkanım oluyor ve bu da gol ve asist ihtimalimi artıyor" şeklinde konuştu.

"Taraftarlardan devamlı ismimi duymak bana özgüven veriyor"

Fenerbahçe'de oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Sözleşme işleriyle babam ilgileniyor. Ben daha çok futboluma odaklanıyorum. Fenerbahçe oyuncusuyum ve bundan gurur duyuyorum. Oynadığım maç sayısı gerçekten güzel, umarım devamı gelir. Çıkan transfer haberleri beni etkilemiyor. Ben konsol oyunumu oynuyorum. Her oyuncu ulaşabileceği en iyi noktaya ulaşmak ister, şu anda en iyi hocayla çalışıyorum ve rüyama inanıyorum. Şu anda pozisyonum değişti ilk toplantıda ben kanat pozisyonunda oynuyordum. Şu an bek oynuyorum ama ben hala hayalimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Taraftarlarla sokakta karşılaşıyorum, onların tutkusunu çok seviyorum. Onlardan devamlı ismimi duymak bana özgüven veriyor. Onlara bu sevginin karşılığını vermek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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