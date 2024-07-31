Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin Lille maçını Rumen hakem yönetecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız temsilcisi Lille ile oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Hainaut Stadyumu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve George Florin Neacsu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Horatiu Fenic olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Christian Dingert yer alacak. Dingert'e AVAR olarak da Johann Pfeifer eşlik edecek.

Rumen hakem, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın, Çekya ile oynadığı maçı yönetirken, 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart göstermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Romanya Futbol Lille Spor Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title