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Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ilk maçında 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 65. yılına giriyor.

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ilk maçında 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 65. yılına giriyor.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 122 maçta, bin 206 galibiyet, 359 yenilgi aldı, 3 bin 758 gol atıp, kalesinde bin 864 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.

Fenerbahçe'nin "en"leri

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: 19 şampiyonluk. (1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014)

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).

En iyi sezonu: 1988-1989

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En kötü sezonu: 1980-1981

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En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)

Sezonlara göre performansı

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 64 sezondaki performansı şöyle:

SezonDerecesiOGBMAYP
1959Şampiyon16132133828
1959-602.382765883860
1960-61Şampiyon382693812961
1961-622.382378643053
1962-633.4224122732860
1963-64Şampiyon3421112551453
1964-65Şampiyon3018111521347
1965-664.3010128322532
1966-672.321796372043
1967-68Şampiyon3219112381249
1968-694.301398342535
1969-70Şampiyon301710331644
1970-712.3014133432341
1971-723.3014115372139
1972-732.3016104421742
1973-74Şampiyon3015132391543
1974-75Şampiyon3015132431843
1975-762.3014124401840
1976-772.3012153311739
1977-78Şampiyon301785482442
1978-793.301587412338
1979-802.3012117312735
1980-8110.3091110312729
1981-823.3215116482641
1982-83Şampiyon3418133432049
1983-842.3417116462445
1984-85Şampiyon3418142652550
1985-865.3613167403242
1986-875.36131310493939
1987-888.38151013454355
1988-89Şampiyon3629611032793
1989-902.342248703870
1990-915.3012810535344
1991-922.302325813571
1992-935.301848754158
1993-942.302163692669
1994-954.342077783567
1995-96Şampiyon342662681984
1996-973.342275792573
1997-982.342185612571
1998-993.342266842972
1999-004.3417107594461
2000-01Şampiyon342446823976
2001-022.342437703175
2002-036.3413129554151
2003-04Şampiyon342374824176
2004-05Şampiyon342626772480
2005-062.342563903481
2006-07Şampiyon3420104653170
2007-082.342275723773
2008-094.341879603661
2009-102.342356612874
2010-11Şampiyon342644843482
2011-122.402497703881
2012-132.341879563961
2013-14Şampiyon342356743374
2014-152.342284602974
2015-162.342284602774
2016-173.3418106603264
2017-182.342194783672
2018-196.34111310444446
2019-207.3415811584653
2020-213.402578724182
2021-222.3821107733873
Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

AA / Süha Gür - Spor

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