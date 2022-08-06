Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)

Sezonlara göre performansı

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 64 sezondaki performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y P 1959 Şampiyon 16 13 2 1 33 8 28 1959-60 2. 38 27 6 5 88 38 60 1960-61 Şampiyon 38 26 9 3 81 29 61 1961-62 2. 38 23 7 8 64 30 53 1962-63 3. 42 24 12 2 73 28 60 1963-64 Şampiyon 34 21 11 2 55 14 53 1964-65 Şampiyon 30 18 11 1 52 13 47 1965-66 4. 30 10 12 8 32 25 32 1966-67 2. 32 17 9 6 37 20 43 1967-68 Şampiyon 32 19 11 2 38 12 49 1968-69 4. 30 13 9 8 34 25 35 1969-70 Şampiyon 30 17 10 3 31 6 44 1970-71 2. 30 14 13 3 43 23 41 1971-72 3. 30 14 11 5 37 21 39 1972-73 2. 30 16 10 4 42 17 42 1973-74 Şampiyon 30 15 13 2 39 15 43 1974-75 Şampiyon 30 15 13 2 43 18 43 1975-76 2. 30 14 12 4 40 18 40 1976-77 2. 30 12 15 3 31 17 39 1977-78 Şampiyon 30 17 8 5 48 24 42 1978-79 3. 30 15 8 7 41 23 38 1979-80 2. 30 12 11 7 31 27 35 1980-81 10. 30 9 11 10 31 27 29 1981-82 3. 32 15 11 6 48 26 41 1982-83 Şampiyon 34 18 13 3 43 20 49 1983-84 2. 34 17 11 6 46 24 45 1984-85 Şampiyon 34 18 14 2 65 25 50 1985-86 5. 36 13 16 7 40 32 42 1986-87 5. 36 13 13 10 49 39 39 1987-88 8. 38 15 10 13 45 43 55 1988-89 Şampiyon 36 29 6 1 103 27 93 1989-90 2. 34 22 4 8 70 38 70 1990-91 5. 30 12 8 10 53 53 44 1991-92 2. 30 23 2 5 81 35 71 1992-93 5. 30 18 4 8 75 41 58 1993-94 2. 30 21 6 3 69 26 69 1994-95 4. 34 20 7 7 78 35 67 1995-96 Şampiyon 34 26 6 2 68 19 84 1996-97 3. 34 22 7 5 79 25 73 1997-98 2. 34 21 8 5 61 25 71 1998-99 3. 34 22 6 6 84 29 72 1999-00 4. 34 17 10 7 59 44 61 2000-01 Şampiyon 34 24 4 6 82 39 76 2001-02 2. 34 24 3 7 70 31 75 2002-03 6. 34 13 12 9 55 41 51 2003-04 Şampiyon 34 23 7 4 82 41 76 2004-05 Şampiyon 34 26 2 6 77 24 80 2005-06 2. 34 25 6 3 90 34 81 2006-07 Şampiyon 34 20 10 4 65 31 70 2007-08 2. 34 22 7 5 72 37 73 2008-09 4. 34 18 7 9 60 36 61 2009-10 2. 34 23 5 6 61 28 74 2010-11 Şampiyon 34 26 4 4 84 34 82 2011-12 2. 40 24 9 7 70 38 81 2012-13 2. 34 18 7 9 56 39 61 2013-14 Şampiyon 34 23 5 6 74 33 74 2014-15 2. 34 22 8 4 60 29 74 2015-16 2. 34 22 8 4 60 27 74 2016-17 3. 34 18 10 6 60 32 64 2017-18 2. 34 21 9 4 78 36 72 2018-19 6. 34 11 13 10 44 44 46 2019-20 7. 34 15 8 11 58 46 53 2020-21 3. 40 25 7 8 72 41 82 2021-22 2. 38 21 10 7 73 38 73

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Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.