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Fenerbahçe'nin Kupada Galatasaray'a Elde Olması Sonrası Basın Toplantısı Yapılmadı

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenilerek elendi. Müsabakanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu ve kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe, yaşanan olaylar nedeniyle basın toplantısına katılmadı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenmesi sonrası basın toplantısına hiçbir teknik sorumlu katılmadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, derbi sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Müsabakada son düdüğün çalmasıyla birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, saha içerisinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu. Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarken, sarı-kırmızılı teknik adam yere düştü. Hakem Cihan Aydın, sarı-lacivertli teknik adama kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti de 90. dakikada yaşanan kavgada kırmızı kart gördü. Derbide yaşanan kavga ve tartışmalardan dolayı Fenerbahçe tarafından tepki amaçlı basın toplantısında katılım sağlanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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