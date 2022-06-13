Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaştığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüple görüşmek için eşiyle İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkililerince karşılandı. Bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Henrique, daha sonra kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı. Fenerbahçe'nin, orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor. AA / Süha Gür - Spor İstanbul Havalimanı Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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