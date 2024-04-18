Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi Aston Villa oldu
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille'i eledi ve yarı finale yükseldi. Normal süresi ve uzatmaları 2-1 Lille üstünlüğüyle sona eren maçta, Aston Villa'nın gollerini Jhon Duran attı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in penaltılarda gösterdiği başarı, Aston Villa'yı yarı finale taşıdı. Eğer Fenerbahçe, Olympiakos'u eleyebilirse yarı finaldeki rakibi Aston Villa olacak.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille'i eledi ve yarı finale yükseldi.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Mücadelenin gollerini 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 67. dakikadaBenjamin Andre kaydetti. Aston Villa, 87'de Jhon Duran'ın attığı golle maçı uzatmalara taşıdı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU
Penaltı atışlarında 2 kurtarış yapan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Aston Villa'yı yarı finale taşıdı. Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finaldeki rakibi Aston Villa olacak.
Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in istatistikleri dikkat çekti;
- • Normal sürede sarı kart gördü
- • Penaltı atışlarında tribüne "sus" işareti yaptı. Sarı kart gördü"
- • Penaltılar öncesi kartlar sıfırlandığı için kırmızı kart görmedi
- • Son penaltıyı kurtarıp turu getirdi