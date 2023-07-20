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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi belli oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi Moldova ekibi FC Zimbru oldu. Sarı-lacivertliler, Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Fenerbahçe ilk maçı sahasında 26 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi Moldova ekibi FC Zimbru oldu.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Fenerbahçe ilk maçı sahasında 26 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Konferans Moldova Spor Haberler

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