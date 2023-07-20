Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi Moldova ekibi FC Zimbru oldu. Sarı-lacivertliler, Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Fenerbahçe ilk maçı sahasında 26 Temmuz Çarşamba saat 21.00'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da başlayacak.