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Fenerbahçe'nin kiralık transferi Filip Kostic İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiği Filip Kostic, bugün özel uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldız futbolcu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kostic, sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi. Sırp futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardığı Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiği Filip Kostic, bugün özel uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldız futbolcu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kostic, sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi. Sırp futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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