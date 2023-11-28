Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic, Marko Guduric ile buluşarak şut çalışması yaptı ve Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin kaptanları Tadic ve Guduric bir araya geldi

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Marko Guduric ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde UEFA'nın resmi dijital kanalları için yapılan organizasyonda sarı-lacivertlilerin iki Sırp oyuncusu buluştu. Marko Guduric, Dusan Tadic'i saha içinde karşılarken, ikilinin salonda yaptıkları şut çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sporcular ardından Türkiye'nin ilk basketbol müzesi olma özelliğini taşıyan salondaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne geçtiler. Oyuncular burada yaptıkları sohbette kulüpten ve taraftarlardan övgüyle bahsetti.

Marko Guduric günün anısına Dusan Tadic'e üzerinde isminin yazılı olduğu basketbol forması takdim etti. - İSTANBUL