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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat baba oldu

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat baba oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Fenerbahçe kulübü, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve çifti tebrik etti.

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat baba oldu.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın kızı oldu. Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Spor Haberler

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