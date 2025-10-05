Haberler

Fenerbahçe'nin Kalecisi Ederson, Sakatlık Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Brezilyalı kaleci Ederson, sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Yerine Nottingham Forest'tan John Victor çağrıldı. Bu, Victor'un kariyerinde ilk milli takım daveti.

Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine kadroya Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor'u çağırdığı kaydedildi.

John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Brezilya, 10 ve 14 Ekim'deki hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
