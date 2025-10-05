Fenerbahçe'nin Kalecisi Ederson, Sakatlık Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine kadroya Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor'u çağırdığı kaydedildi.

John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Brezilya, 10 ve 14 Ekim'deki hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak.