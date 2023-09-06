Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic Ballon d'Or Yachine ödülüne aday gösterildi

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın en iyi kalecisine verilen Ballon d'Or Yachine ödülüne aday gösterildi. Livakovic'in yanı sıra birçok önemli kaleci de adaylar arasında yer aldı.