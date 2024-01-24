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Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'u cezalı duruma düşürdü

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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla ligde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla ligde cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 20. dakikada hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Oosterwolde, pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü müsabakasında cezalı duruma düştü.

22 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Başakşehir, Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında sarı kart görmüştü.

Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 19 lig maçında görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Başakşehir Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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