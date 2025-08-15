Fenerbahçe'nin Göztepe Maçına Ulaşım Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Bazı önemli oyuncular kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
