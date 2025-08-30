Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer almayan oyuncular arasında Yusuf Akçiçek, Nelson Semedo ve Jhon Duran bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, transfer görüşmeleri devam eden Yusuf Akçiçek ile sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Jhon Duran, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

