Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı ve bugün Madrid'e gidecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Güler, Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir sağlayacak.
Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri çeken Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Genç yıldız, bugün kalkacak özel uçakla Madrid'e gidecek. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023