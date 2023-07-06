Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı ve bugün Madrid'e gidecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Güler, Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir sağlayacak.

Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri çeken Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Genç yıldız, bugün kalkacak özel uçakla Madrid'e gidecek. Arda Güler, gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri peşine taktı. Sarı-lacivertli takımda devam etmek istemeyen ve Real Madrid ile anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Madrid'e hareket edecek. Sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü'nün kasasına ise ciddi anlamda katkı sunacak ayrıca sarı-lacivertliler genç futbolcunun bir sonraki satışından da pay alacak. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023