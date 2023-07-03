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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin Gençlerbirliği'ne kiralandı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin Gençlerbirliği'ne kiralandı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, 20 yaşındaki kalecisi Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diledi.

p> Fenerbahçe, 20 yaşındaki kalecisi Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin 2023/2024 sezonu için Gençlerbirliği kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Fenerbahçe Spor Spor Haberler

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