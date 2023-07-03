Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin Gençlerbirliği'ne kiralandı

Fenerbahçe, 20 yaşındaki kalecisi Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diledi.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin 2023/2024 sezonu için Gençlerbirliği kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.