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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçında VAR Adam Pillok Olacak

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçında VAR Adam Pillok Olacak
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Macar hakem Adam Pillok görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Gaziantep FK- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Pillok oldu.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Mehmet Ali Özer olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Pillok oturacak. Pillok'a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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