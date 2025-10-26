Haberler

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçına Kadrosu Belli Oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Mert Hakan Yandaş kadroda yer almazken diğer oyuncular belirlendi.

Trendyol Süper Lig 10. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, uzun süren sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
