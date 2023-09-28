Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku, Kadın basketbol takımını tebrik etti

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Kadın basketbol takımını tebrik ederek, Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-0 mağlup ettiği maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Djiku: Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübü

"Sonraki maçlarda takım olarak çok daha iyi performanslar göstermek istiyoruz"

"Antrenmanlarda da ofansif gruplar beraber çalışıyorum"

"Kıyas konularına kendimi sokmak istemiyorum"

"Oynayan kim olursa en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz"

SACİT GÖNCÜ / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, "Kadın basketbol takımımızı tebrik ediyorum. Süper Kupa'yı kazandılar. Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübü" dedi.

Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine FIBA Kadınlar Süper Kupa'sını kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik ederek başlayan Djiku, "Kadın basketbol takımımızı tebrik ediyorum. Süper Kupa'yı kazandılar. Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübü. Bugün maça güçlü bir başlangıç yaptık. Hızlıca golleri bulmasını bildik. Sonrasında maçı domine ettik. İlk yarı bu şekilde geçti. İkinci yarı topa sahip olmaya devam ettik. Oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Takım olarak iyi mücadele ettik. Almış olduğum 3 puandan çok ama çok mutluyum. Kolay bir maç olmadı. İyi bir mücadele gösterdik. Önemli olan aldığımız galibiyetti" diye konuştu.

"SONRAKİ MAÇLARDA TAKIM OLARAK ÇOK DAHA İYİ PERFORMANSLAR GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Takıma hızlı adapte olduğunu söyleyen Ganalı stoper, "Hızlı adapte olduğumu düşünüyorum. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Dolayısıyla uyum daha kolay hale geliyor. Tecrübeli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda milli takım oyuncusuyum. Bütün bu sebepler, kulüpte çalışan insanlar, futbolcular benim kısa sürede buraya adapte olmamı sağladı. Şu ana kadar iyi bir oyun gösteriyoruz. Galibiyetlerle devam ediyoruz. Şu an iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Sonraki maçlarda takım olarak çok daha iyi performanslar göstermek istiyoruz. 10 yıl önceydi. O dönem bir sakatlık yaşamıştık. Kolumu korumak açısından onu kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ANTRENMANLARDA DA OFANSİF GRUPLAR BERABER ÇALIŞIYORUM"

Antrenmanlarda hücum çalışmaları da yaptığını söyleyen Djiku, "Antrenmanlarda da ofansif gruplar beraber çalışıyorum. Şutları çalışıyoruz. O pozisyonları değerlendirmeye çalışıyorum. Bugün de bulmuş olduğum pozisyonda gol atmayı başardım. Top iyi yere gitti. Gol sevincimle alakalı olarak ise ben her şeyimi sahada göstermeye çalışıyorum. W ve E harflerini yansıtmaya çalışıyorum. Bunlar çocuklarımın baş harfleri" şeklinde konuştu.

"KIYAS KONULARINA KENDİMİ SOKMAK İSTEMİYORUM"

Sarı-lacivertli ekibin eski savunmacısı Kim Min Jae ile kıyaslandığı yönünde gelen soru üzerine Djiku, şu ifadeleri kullandı:

"Kim Min Jae'nin maçlarını seyrettim. Gerçekten kendisi kaliteli bir defans oyuncusu. Zaten böyle bir oyuncu olduğu için Bayern Münih'e transfer oldu. Benden istenen şey çok net. Ben her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Bu tip kıyas konularına kendimi sokmak isteyen birisi değilim. Benim için önemli olan takıma fayda sağlayabilmek. Ben buna odaklanıyorum. En iyi performanslarımı ortaya koyabilmek adına çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim."

"OYNAYAN KİM OLURSA EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Savunmadaki partnerleri ile iyi anlaştığını dile getiren Alexander Djiku, "Becao ile iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Aynı şekilde Serdar Aziz ile de Samet ile de aynı uyumu yakaladığımızı söyleyebilirim. Hep beraber elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da takım açısından önemli. Oynayan kim olursa en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Buna Luan Peres'i de ekleyebiliriz. O da çok kaliteli bir oyuncu. Maalesef sakatlığından dolayı oynayamıyor" dedi

Fransa Ligue 1 ve Süper Lig arasındaki farklılarla ilgili gelen soru üzerine Djiku, sözlerini şöyle noktaladı:

"İki lig arasında fark var. Fiziksel anlamda benzerlikler olduğunu söyleyebilirim. Fransa Ligi'ne baktığımızda takımlar çok daha teknik oynamaya çalışan, topa sahip olmaya çalışıyorlar. Burada daha çok geçiş oyununun olduğunu görüyorum. Direkt kaleye gitme odağı söz konusu. Bu farkları söyleyebilirim."