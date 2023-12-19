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Fenerbahçe'nin futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumu açıklandı

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavi süreci başlatıldı.

İSTANBUL,

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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