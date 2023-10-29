Fenerbahçe'nin Fred'i sakatlandı, yerine Zajc oyuna girdi
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Pendikspor maçında sakatlık geçirerek oyundan çıktı. Fred'in yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Pendikspor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçirerek 9. dakikada oyundan çıktı. Fred'in yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk bölümünde sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Brezilyalı orta saha Fred, girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından devam edemeyen Fred'in yerine teknik direktör İsmail Kartal, 9. dakikada Miha Zajc'ı sahaya sürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor