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Fenerbahçe'nin Fred'i sakatlandı

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Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık olduğunu açıkladı. Oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, dün oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık olduğunu açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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