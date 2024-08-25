Fenerbahçe'nin Fred'i Hat-Trick Yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Çaykur Rizespor karşısında 3 gol atarak kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarısını 1-0 önde kapattığı müsabakadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde Fred, maça damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan Brezilyalı futbolcu, ligde ilk maçında gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 15. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren başarılı orta saha, 60 ve 64. dakikalarda da topu filelere gönderdi. Fred, 81. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. - İSTANBUL